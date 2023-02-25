Erzurum'da kar nedeniyle 55 mahalle yolu ulaşıma kapandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 55 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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