Erzurum'da depremlerde hayatını kaybedenler için buz tırmanışı yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ejder 3200 ve Alpin Doğa Sporlarının katkılarıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

Katılımcılar, Palandöken'in yaklaşık 2 bin 300 metre rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkına tırmandı.

Etkinlik, yarın zirve tırmanışıyla sona erecek.

Alpin Doğa Sporları Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile depremzedeler için buz ve zirve tırmanışı düzenlediklerini söyledi.



Tekin, "Yaşadığımız felaketi unutmamak, hafızalarımızdan silmemek, depremden ders çıkarmak ve geleceğimize daha iyi bakabilmemiz için böyle bir etkinlik düzenledik. 2 gün sürecek etkinliğimize şimdiye kadar 100'ün üzerinde katılım oldu." dedi.

Etkinliğe katılan beden eğitimi öğretmeni Mustafa Alkan da ilk kez buz tırmanışı yaptığını ifade etti. Alkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.





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