Erzurum'da depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen buz tırmanışı sona erdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen buz tırmanışı etkinliği tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ejder 3200 ve Alpin Doğa Sporlarının katkılarıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda sporcu katıldı.

Sporcular, depremin yaşandığı illerin adının yazdığı flamaların önünden 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkına tırmandı.

Alpin Doğa Sporları Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine, depremi yaşayanlara yönelik bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tekin, "Buz tırmanışını bu senen depremzedeler anısına yaptık. Deprem nedeniyle erteledik ama sonra yapma kararı aldık. Onların anısına yapmayı uygun gördük. Her ili temsil eden bayrak yaptırıp illerimizin isimlerini yazdık." dedi.

Etkinliğe katılımın yoğunluğuna dikkati çeken Tekin, "Birlikte ayağa kalkacağız', 'Birlikte başaracağız' sloganıyla destek olmaya çalıştık. Bugün yaklaşık 100 dağcı ekiple Palandöken'in zirvesine çıktık ve 150 metre uzunluğunda bayrak çıkardık. Zirvede, ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunduk ve andık. İki gün içinde yaklaşık 300 kişi tırmanma etkinliğine katıldı." diye konuştu.

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