Erzurumlu müzisyenler depremzede çocuklar için enstrüman projesi başlattı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir grup müzisyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kente getirilen çocuklara enstrüman desteği verilmesi için proje başlattı.

Kentte konaklayan depremzede aileleri ziyaret eden müzisyenler, müziğe ilgisi olan ve depremlerde enstrümanını kaybetmiş çocukları belirledi.

Bunun üzerine "Müziğin İyileştirici Gücü Umut Olsun" projesini başlatan müzisyenler, kent merkezi ve bir alışveriş merkezinde gitar, keman ve kanun çalıp şarkılar söyleyerek toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Müzisyenler, söz konusu proje ile müziğe ilgi duyan çocuklara depremin travmasını unutmaları amacıyla enstrüman desteğinin yanı sıra müzik eğitimi de verecek.

Müzisyen Yasin Sepil, AA muhabirine, depremzedeleri ziyaretleri sırasında proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çocukları normal hayata döndürmeyi amaçladıklarını belirten Sepil, "Müziğin iyileştirici gücüne inanarak toplumsal farkındalık projesi yaptık. Amacımız çocukları normal hayata döndürmek, hayatın kaldığı yerden devam etmesini sağlamak." dedi.

Sepil, gönüllü müzisyenlerle bu projeye başladıklarını aktararak, "Depremde enstrümanını kaybetmiş, müziğe ilgisi olan çocuklarımıza gönüllü olarak ücretsiz kurslar vereceğiz. Onlara enstrüman temin edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında müzikle uğraşan müzisyenleri buna davet ediyoruz. Evlerinde kullanmadıkları ya da atıl durumda olan müzik aletlerini bizler tamir etmeye hazırız. İnşallah müzisyenlerin desteği ile tek yürek olarak çocuklarımıza böyle bir katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklara müzik eğitimi de vereceklerini dile getiren Sepil, "Bizler de gönüllü olarak kendi enstrümanlarımızı bağışlayacağız. Bağış yapmak isteyen olursa onları öğrencilere ulaştırıp ücretsiz kurslar vereceğiz. Bizzat yaşadığı yerlere giderek eğitim vermeye hazırız. Bu bağışlar gönüllü bir iş biz de olabildiğince ses olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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