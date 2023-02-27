Erzurumspor FK'den "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" açıklaması:

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ERZURUM (AA) - Erzurumspor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız." denildi.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun ön sözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor'un camiası ve taraftarı, devletimizin ve aziz milletimizin daima yanındadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Asrın felaketi diye adlandırdığımız bir afeti henüz yaşamışken, kaybettiğimiz insanların yasını tutarken, acılarımız tazeyken, yaralarımızı sarmak için hep birlikte millet olarak var gücümüzle omuz omuza vermişken, devletimiz tüm imkanlarını tüm görevlileriyle seferber etmişken, bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir. Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin çeşitli siyasi düşüncelere sahip insanlarımızın sadece armaya gönül verdiği, takımının renkleri altında birleştiği bu sektörde asla olmaması gereken bu etik dışı planlı provokasyonu kınıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız."

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