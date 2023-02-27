Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü depremzede ailelere "yuva" çocuklara ise "okul" oldu

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ERZURUM (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenerek, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde misafir edilen depremzedelerin çocukları, sunulan hizmetle aynı çatı altında eğitim görme fırsatı da buluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Erzurum'a gelen 6 bin 29 kişi, kentte Valilik ve AFAD koordinesinde kurumların misafirhaneleri ile yurtlarda konaklıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ülke genelindeki 8 Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nden biri olan Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 2011'deki Van depreminde olduğu gibi "asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen depremlerin ardından da kapılarını afetzedelere açtı.

Sosyal market, kantin, oturma salonları, şark köşesi, çocuklar için oyun alanları ve ana okulu bulunan enstitüde 283 depremzede misafir ediliyor.

- "Daha iyi bir hizmet için taleplerini bekliyoruz"

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Necmi Atalay, AA muhabirine, depremzedelerin rahat etmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Afetzedeler için enstitünün hazır hale getirildiğini ifade eden Atalay, şu an 283 depremzedeye hizmet verdiklerini belirtti.

Atalay, kapasitesinin 527 olduğunu, bu sayının çocuklarla 600'e de çıkabileceğine işaret ederek, "Birinci kademe okullarımızı ve sınıflarımızı açıyoruz. Ana sınıfımızı açtık. Buradaki kardeşlerimize aile ortamı rahatlığı sunabilmek için tüm birimlerimizle, çalışanlarımızla ve idari personelimizle depremzede kardeşlerimizin emrindeyiz. Ortaokul ve lise öğrencilerimizi de taşımalı eğitimle okullarımıza yerleştirdik. Burada daha iyi bir hizmet alabilmeleri için taleplerini bekliyoruz." dedi.

- "Bize kucak açtılar"

Enstitüde misafir edilen depremzedelerden Adıyaman'dan eşi ve üç çocuğuyla kente gelen 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Sait Kaya, yaşadıkları korkuyla kimliklerini ve eşyalarını dahi alamadan evlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Erzurum'a geldiklerini, çocuklarının psikolojilerinin depremden ne kadar etkilendiğini görünce de AFAD'a başvurduklarını anlatan Kaya, "Bize tahsis ettikleri minibüsle buraya geldik. Sağ olsunlar geldiğim ilk andan itibaren Erzurum halkı ve enstitü müdürlüğü görevlileri bize kucak açtılar. Çocuklarımıza kendi çocukları gibi davrandılar. Bize çok güzel ortam sağladılar. Allah devletimize, milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Devletimize ve milletimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Çocuklar okula başladı"

Özlem Özbilgiç ise depreme eşi ve iki çocuğuyla Adıyaman'daki evlerinde yakalandıklarını belirtti.

Yaşadıkları korku dolu anları unutamadıklarını dile getiren Özbilgiç, "Burada bizleri çok iyi karşıladılar. Burada kendi evimizi aratmadılar. Çocuklar okula başladı. Devletimizden, AFAD'dan, Kızılay'dan herkesten Allah razı olsun. Bu zor günde yanımızda oldular. Evimiz az hasarlı ama giremiyoruz. Evde çatlaklar var. O korku çocukların psikolojisini etkiledi. Şimdilik buradayız." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan eşi ve üç çocuğuyla gelen 52 yaşındaki Faysal Elkoca da devletin kendilerine güzel imkanlar sağladığını anlatarak, yeni evlerine yerleşecekleri günü heyecanla beklediklerini belirtti.

Elkoca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Rabb'im başımızdan eksik etmesin. Onun varlığı bize umut oluyor. Bir yıl içerisinde evlerin yapılacağını söyledi. Yürekten inanıyoruz. Zaten her türlü nakdi yardımları da yapıyorlar. Ekonomik olarak çok da sıkıntı çekmiyoruz." dedi.

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