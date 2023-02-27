Enkazda hayat kurtaran İHH Erzurum ekibi şimdi de yardım faaliyetleri yürütüyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da çalışmalara destek vererek hayat kurtaran İHH Erzurum Arama Kurtarma ekibi, şimdi de Erzurum'dan bölgeye gönderilecek yardımlar için çalışmalar yürütüyor.

Valilik ve AFAD koordinasyonunda 6 Şubat'ta deprem bölgesine hareket eden 15 kişilik İHH ekibi, karlı ve buzlu yolları aşarak gittikleri Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Çalışmaların ardından Erzurum'a dönen ekip, şimdi de deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için çalışmalar yürütüyor.

İHH Erzurum Arama Kurtarma Başkanı Abdusselam Koçak, AA muhabirine, 3 ekiple AFAD koordinesinde deprem bölgesine yola çıktıklarını söyledi.

Kar ve tipinin etkili olduğu yollarda yolculuğun zor geçtiğini belirten Koçak, "Normalde 5 saate gideceğimiz Malatya'ya kar ve tipi nedeniyle 10 saate vardık. Malatya'ya ilk gittiğimiz enkazda canlı tespit edemedik, sonra ses alınan enkazda çalıştık." dedi.

- "Çare olabildiysek ne mutlu bize"

Malatya'da binaları yıkılan insanların çaresizliğini görünce çok etkilendiklerini anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Enkaz altında yakınlarının seslerini duyan insanların çaresizce bekleyişi, çocuğuna, eşine ulaşmak isteyenleri görünce çok tuhaf anlar yaşadık. Arama kurtarma kıyafetlerimizle şehre girince insanlar size yöneliyor, yakının bulunduğu enkaza götürmek istiyor. Enkazdan canlı çıkardıklarımızı ailesine, sağlıkçılara teslim edince mutlu oluyorduk. İnsanların derdine bir nebze de olsa çare olabildiysek ne mutlu bize."

Arama kurtarma ekibinden Ozan Kılıç ise Malatya'da AFAD'tan gelen bilgiler doğrultusunda enkazlarda ses kontrolü ile canlı tespiti çalışması yaptıklarını belirtti.

Avşar isimli otel lokasyonunda ses alıp bir enkazda kurtarma çalışmasına katıldıklarını anlatan Kılıç, "9 saatlik titiz çalışmayla enkaz altındaki Ferhat Güler'e ulaştık. İlk karşılaştığımızda Güler kendini zikirle teskin edip korumaya çalıştığını söylemesi ve o teslimiyeti beni çok etkilemişti, unutmadığım en büyük şey oldu. Psikolojik ve bedensel çok yorulduk ama canlı kurtarınca yorgunluk kalmıyordu." ifadelerini kullandı.

- "Bölgeden geldiğimden beri günde 3-5 kez ağlıyorum"

İş güvenliği uzmanı da olan Tahir Karacaoğlu da "Enkazdan 6 kişi kurtardık ama yakınlarını bekleyen yüzlerce insana da umut olduk. Binalar yıkılmış, insanlar çaresiz şekilde göçük altında ses duyuyor ama bir şey yapamıyordu. Orada bizi görünce bir kahraman, kurtarıcı gelmiş gibi görüyorlar. Bölgeden geldiğimden beri günde 3-5 kez ağlıyorum. Oranın üzüntüsünü üzerimden atamadım." diye konuştu.

Erzurum İHH Başkanı Ömer Onay ise Erzurum Sivil Toplum Platformu ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve deprem bölgelerine ihtiyaca göre yardım gönderdiklerini belirterek, "İHH olarak şimdiye kadar 15 tır insani yardım malzemesi gönderdik yani yaklaşık 3 milyon liralık ayni, 1 milyon liralık da nakdi yardım sağladık. Oradaki acılar dinene kadar yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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