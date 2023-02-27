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Atatürk Üniversitesinin Gezici Hayvan Hastanesi, Adıyaman'da hayvanların yaralarını sarıyor

AA

Atatürk Üniversitesinin Gezici Hayvan Hastanesi, Adıyaman'da hayvanların yaralarını sarıyor

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinin Gezici Hayvan Hastanesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen hayvanların tedavisi yapılıyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'a gönderilen Veteriner Fakültesi bünyesindeki Gezici Hayvan Hastanesi afetten etkilenen hayvanlara yönelik teşhis ve tedavi işlemleri gerçekleştirdi.

Bir önceki grup ile görev değişimi yapan 50 kişilik psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanı ile veteriner hekim, Adıyaman'da 3 günde bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle bu süreçte zorluk çeken çocuklara psikolojik destek sağlayan ekip, veteriner hekimler aracılığıyla da hayvanları muayene etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, deprem bölgesinde insan sağlığının yanında hayvan sağlığına da önem verdiklerini belirtti.

Kalkındırma Vakfı aracılığıyla düzenlenen yardım kampanyasına veli, öğrenci ve üniversite personelinin destek verdiğini belirten Çomaklı, "Bu sayede yardım tırlarını bölgeye ulaştırdık. Nitelikli kadroları harekete geçirerek depremzedelere yönelik çalışmalar yaptık. Deprem bölgesinde hayvan sağlığı uygulamasının gerekli olduğu bilgisini alır almaz Veteriner Fakültesi öğretim üyeleriyle Gezici Hayvan Hastanesi'ni depremzedelerin hizmetine sunduk. İnsan sağlığı ile hayvan sağlığı da birçok açıdan büyük önem arz ediyor. Yaraların sarılması için gerekli tüm imkanları seferber ederek bölgeye desteği aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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