Doğanşehir'deki yıkımın ana nedeni "kalitesiz beton, kötü işçilik ve bodrumu olmayan binalar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanşehir'deki yıkımın ana nedeni "kalitesiz beton, kötü işçilik ve bodrumu olmayan binalar"

AA

Doğanşehir'deki yıkımın ana nedeni "kalitesiz beton, kötü işçilik ve bodrumu olmayan binalar"

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da gönüllü 18 inşaat mühendisi, depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptıkları hasar tespit çalışmasında yıkımların ana nedeninin "kalitesiz beton, kötü işçilik ve bodrumu bulunmayan binalar" olduğunu gözlemledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir araya gelen mühendisler, afet bölgesinde gönüllü çalışmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurdu.

Bakanlık tarafından hızla başlatılan hasar tespit çalışmalarına destek için Valilik izniyle bölgeye giden gönüllü mühendisler, görevlendirildikleri Doğanşehir ilçesi ile merkeze yakın köylerde bir hafta boyunca binalardaki hasar ve yıkımların nedenini araştırdı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şube Başkanı Abdulkadir Orhan, AA muhabirine, Doğanşehir'e vardıklarında çok sayıda yıkılmış binayla karşılaştıklarını belirtti.

İlçede geriye kalan çoğu binanın da ağır ve hasarlı olduğunu anlatan Orhan, "Bakanlığın verdiği tabletlerde hangi binalara bakacağımız belliydi. Bizim için üzücü bir durumdu. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladık." dedi.

- "Atılan demirin faydasının olmadığını tespit etmiş olduk"

Binalardaki incelemelerinin ardından akşamları toplanıp sorunlar ve kusurlar üzerinde konuştuklarını belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Bunda en öne çıkan husus beton kalitesi oldu. Betonun depreme karşı davranışına baktığımızda iki ana temel sonuca vardık. Birincisi, halk arasında betonun sulanması olarak bilinen betonun kürlenmesi. Betonun doğru kürlenmediğini ve zamanında betona kür yapılmadığını tespit ettik. Buradan kaynaklı oradaki beton olması gereken dayanımda olmadığından binaların yıkıldığını gördük. İkincisi ise betona su katmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Arkadaşımız şunu tespit etti, beton parçalanmış çıkmış. İçinin demir donatısına baktığı zaman gönyelerin doğru yapıldığını, etriyelerin doğru örüldüğünü ve hepsinin tamam olduğunu ama beton kalitesi olmadığından oraya atılan demirin faydasının olmadığını tespit etmiş olduk."

Zemin etütlerinin güzel yapılması gerektiğine dikkati çeken Orhan, deprem bölgesi için yıkıma yol açan ana sebeplerin kalitesiz beton, kötü işçilik ve bodrumu bulunmayan binalar olduğunu belirterek, "Bodrumu olmayan çok bina gördük, bodrum katsız 3-4 katlı binalara denk geldik. Yanındaki bodrum katlı binanın ayakta kaldığını, hasar aldığını ama bu tarafta bodrum katı olmayan subasmanlı olarak yapılan binaların yıkıldığını gördük. Daha çok proje hatalarına da denk geldik." diye konuştu.

- "Bilim ve tekniğe uygun yapılan binalarda herhangi bir problem olmadığını gördük"

Kamu kurum ve binalarına da baktıklarını, yeni yapılan mühendislik hizmeti almış binalarda problem olmadığını ifade eden Orhan, "Doğru tekniğe göre gerçekten bilim ve tekniğe uygun yapılan binalarda herhangi bir problem olmadığını, uygun olmayanlarda sıkıntı yaşandığını net bir şekilde gördük." dedi.

Abdulkadir Orhan, şunları kaydetti:

"Bizzat tecrübe ettiğim bir olay oldu. Halk Eğitim Merkezine gittik, hasarsız iki katlı bina ile karşılaştık. Çok hafif sıva çatlağı bile denmez boya çatlağı vardı. Betonarme binanın ne zaman yapıldığını sorduğumuzda 1979'da yapıldığını söylediler. Hemen yanında yıkık bina vardı. Onun yapılma zamanını sorduğumuzda maksimum 10 yıllık bina olduğunu söylediler. Buradan şu sonuca da varabiliyoruz; eğer zeminse ikisi de aynı zemindeydi. Demek ki bütün problem zemin değil."

Depremin değil binaların öldürdüğüne işaret eden Orhan, "Ciddi manada bilim ve tekniğe uygun binalar inşa ettiğimiz zaman sıkıntılar yaşanmayacağını gördük. Özellikle köylerde yeni yapılan ve hasar alan binaların birçoğunun ruhsatsız olduğu ve bir şekilde mühendislik hizmeti almadığını görüyoruz." diye konuştu.

Proje denetimlerinin yeniden İMO'lara verilmesinin daha sağlıklı olabileceğini belirten Orhan, her şantiyede inşaat mühendisinin bulunması gerektiğini, sorunların önceden tespit edilerek hataların daha kısa sürede düzeltilebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 ...
Atatürk Üniversitesinin Gezici Hayvan Hastanesi, Adıyaman'da hayvanların yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin Gezici Hayvan Hastanesi, ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Enkazda hayat kurtaran İHH Erzurum ekibi şimdi de yardım faaliyetleri yürütüyor
YEREL HABERLER Enkazda hayat kurtaran İHH Erzurum ekibi şimdi de ...
(Görüntülü) DEPREMİN 21&#039;İNCİ GÜNÜNDE ENKAZDAKİ ATI SAĞ ÇIKARDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMİN 21'İNCİ GÜNÜNDE ENKAZDAKİ ...
Depremin 21'inci gününde enkazdaki atı sağ çıkardılar
YEREL HABERLER Depremin 21'inci gününde enkazdaki atı sağ çıkardılar
Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü depremzede ailelere "yuva" çocuklara ise "okul" oldu
YEREL HABERLER Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü depremzede ...
(Görüntülü)DEPREMDE 19 KİŞİYİ KURTARAN ERZURUMLU DAĞCILAR, ÖLENLERİ DE PALANDÖKEN&#039;İN ZİRVESİNDE ANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE 19 KİŞİYİ KURTARAN ERZURUMLU ...
Erzurum Şehir Hastanesi 1248 deprem izolatörlü binasında hizmet veriyor
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi 1248 deprem izolatörlü ...
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 ...
Erzurumspor FK'den "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" açıklaması:
YEREL HABERLER Erzurumspor FK'den "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin ...
Erzurumlu müzisyenler depremzede çocuklar için enstrüman projesi başlattı
YEREL HABERLER Erzurumlu müzisyenler depremzede çocuklar için ...
Erzurum'da depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen buz tırmanışı sona erdi
YEREL HABERLER Erzurum'da depremlerde hayatını kaybedenler için ...
Nene Hatun'un torunları yöresel yemeklerle depremzedeler için seferber oluyor
YEREL HABERLER Nene Hatun'un torunları yöresel yemeklerle ...
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 26 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 26 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.