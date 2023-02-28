Erzurum'da tedaviye alınan depremzedeler kurtuluş anlarını anlattı

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden ve Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alınan depremzedeler, afetten kurtuluş anlarını anlattı.

Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesi Akbağlar semtindeki Veliaslan Apartmanı'nda yakalanarak yaralanan Emine Boyraz, AA muhabirine, gece şiddetli sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Duvarların çatladığını ifade eden Boyraz, "Yerdeki parkeler patladı, o hengameyle kendimizi dışarı atmaya çalıştık. Evin kapıları açılmadı. Komşular kapımızı vurarak açtı. Bina yıkıldı, oturacak halde değildi. Binadan dışarı çıkanlar kurtuldu. Biz birinci kattaydık. Komşular önce beni sonra eşimi çıkardı. Şiddetli yağmur vardı. Dışarıda nereye gideceğimizi bilemiyorduk, tanımadık insanların arabalarında bir süre kaldık." dedi.

Depremde birçok yakınını kaybettiğini anlatan Boyraz, "Eşim (Aytekin) 78 yaşındaydı, pek bir şeyi yoktu. Deprem korkusundan panik mi yaptı, ne olduysa eşimi depremden sonra kaybettim. Belim incinmiş, kırıklar var sanırım." diye konuştu.

- "Duvarlar sünger gibi oldu"

Malatya'da depremlere yakalanan 3 çocuk annesi Erzurumlu Halime Özçelik (55) ise deprem gecesi Recep ayı dolayısıyla oruç tutmak için sahura kalktığını dile getirdi.

Yatağın kenarında otururken sarsıntı hissettiğini belirten Özçelik, şunları söyledi:

"Deprem geçer diye evdekileri hemen kaldırmak istemedim. Birden duvarlar sünger gibi oldu. Bağırarak kelimeişehadet getirince eşim kalp çarpıntım sandı, deprem olduğunu söyleyip çocukların odasına gittik. Yatağın kenarına tutunmuş ağlayan kızıma 'şehadet getir' dedim. Sonra hemen montları alıp dışarı çıkarken merdivenler yıkılıyordu. Bina tamamen yıkılmadı ama iç duvarları yıkılmıştı."

İkinci depreme sığındıkları okulda yakalandıklarını ifade eden Özçelik, o anları ve çevredekilerin ağlayışlarını unutamadığını söyledi.

Özçelik, "Depremde eşimin dayı kızlarını ve diğer aile yakınlarımızı kaybettik." dedi.

Depremzede Cevdet Özçelik de deprem anında ayakta durmakta dahi güçlük çektiklerini ve yıkılan merdiven ile duvarlar arasında dışarı çıktıklarını anlatarak, "Sonra Erzurum'a geldik. Erzurum halkı çok iyi, Umudum Mahallesi'nden birisi dayalı döşeli evini bize vermek istedi. Allah razı olsun." diye konuştu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, sağlıkçılar olarak depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.





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