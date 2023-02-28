Erzurum'un Yakutiye Belediyesi Hatay'da konteyner evlerden mahalle kuruyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Yakutiye Belediyesi 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tam teşekküllü 120 konteyner ve sosyal alanlardan oluşan "Yakutiye Konteyner Ev Mahallesi" kurulumuna başladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, yaraları sarmak için yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Depremlerin ardından devlet millet el ele vererek AFAD ve Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarıyla bölgede ciddi hizmetler yapıldığını ifade eden Uçar, belediyenin öz kaynaklarıyla bugüne kadar 150'den fazla personel ile bölgeye çok sayıda insani, hijyen ve gıda yardımlarının yapıldığını aktardı.

Uçar, depremden etkilenen illeri tek tek dolaştığını ve Hatay'da kurdukları sahra mutfağı ile depremzedelere yemek ikram ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konteynerlerin altyapı çalışması tamamlanmak üzere. Evlerini ve yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin acılarını dindirmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bütün imkanları seferber ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, kısa sürede tüm yaraların sarılacağını ve kalıcı konutların teslim edileceğini biliyoruz. 'Hep Birlikte Türkiye' diyerek depremzede kardeşlerimize sıcak bir yuva imkanı sağlamak için içerisinde şofben, banyo, wc, ev mobilyaları, ranza ve yatak seti, mutfak tezgahı ve dolabı olan 120 tam teşekküllü konteyner kurulumuna hızla devam ediyoruz. "

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