İmam hatipliler Hatay'da şeker ve oyuncak dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü

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ERZURUM (AA) - Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ERİHYADER) üyeleri, Hatay'da çocuklara, pamuk şekeri ve oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Erzurum'da Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Depremlerin hemen ardından afetin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalarına katılan ERİHYADER üyeleri, kentteki kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle topladıkları 5 tır dolusu insani yardım ve gıda malzemesinin yanı sıra kamyonlarla ev eşyası, 60 mobil lavabo, konfeksiyon ürünü, soba, odun ve kömür gibi malzemeleri bölgeye gönderdi.

Son olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden dernek üyeleri, oyuncak ve pamuk şekeri dağıttıkları yüzlerce depremzede çocuğun yüzünü güldürdü.

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