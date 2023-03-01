Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Kars ve Erzurum'da 6, Iğdır'da 1 ve Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Araç camları ile bazı ağaç dallarının buzla kaplandığı kentte, tarihi çeşme ve cami önlerindeki şadırvanların etrafında buzlanma meydana geldi.

-Ağrı

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle nehir ve derelerin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, 2 gündür etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürüp araç farlarını yakararak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

- Kars

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı, bazı çeşmelerde de buz sarkıtları oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kura Nehri bölgesinde buzlanma, kırağı ve sis oluştu.

Yüksek noktalarda ise İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce yollarda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

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