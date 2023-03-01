Erzurum Teknik Üniversitesi, İran'daki bir üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İran'daki Sahaed Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Sahaed Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esniaeil Fatehifar'ın yanı sıra her iki üniversitenin rektör yardımcıları ile üst düzey yöneticileri katıldı.

Üniversiteler arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, akademisyen ve personel değişimi, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, akademik bilgi ve materyal alışverişi, araştırma faaliyetlerine ve yayınlara katılım, konferanslara ve akademik toplantılara katılım gibi konularında mutabakata varıldı.

Rektör Çakmak, imzalanan protokol ile ülkeler arasındaki iş birliği köprüsünün gelişimine katkı sunulacağına ve her iki üniversitenin de bilgi birikimlerini, teknik imkanları ve kültürel zenginlikleri paylaşımı noktasında önemli bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Sahaed Rektörü Fatehifar da misafirperverliklerinden ötürü Rektör Çakmak ve ekibine teşekkür ederek, 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini iletti.

Toplantının ardından konuklarını üniversite bünyesindeki Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), Kristal Girişimcilik Merkezi ve Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesine götüren Rektör Çakmak, İranlı heyete buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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