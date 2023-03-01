Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 160,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 160,03 160,03

160,03

HTS Tavuk eti Kg 40,50 109,07 67,11 HTS Kaşar peyniri Kg 149,50 149,50

149,50

HTS Yağlı peynir Kg 103,00 103,00

103,00

HTS Tereyağı Kg 195,00 195,00

195,00

HTS Patates Kg 5,00 7,50 6,77 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı





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