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Cumhuriyetin 100. yılında "Milli Mücadele'nin cesur ve kayıp kadınları" sahnelenecek

AA

Cumhuriyetin 100. yılında "Milli Mücadele'nin cesur ve kayıp kadınları" sahnelenecek

ERZURUM (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), Milli Mücadele döneminde cephe ve gerisindeki kadın kahramanların anlatıldığı "ANA-DOLU Milli Mücadelenin Cesur Ve Kayıp Kadınları" oyununu seyirciyle buluşturacak.

İlknur Bektaş'ın yazdığı bir perdelik oyunda, Milli Mücadele sırasında kadınların zafere giden yolda gösterdikleri mücadele ve çabası anlatılıyor.

Rejiyi Sezai Yılmaz ve Yavuz Topçuoğlu'nun yaptığı oyunda, dekoru Bekir Beğen, kostümü Berna Yavuz, ışık tasarımı Eser Dursun, müziği Selçuk Yılmaz, dans ve hareketi Volkan Ersoy üstleniyor.

Oyunda, Eda Beril Geylek, Özlem Uslu, Belgin Alptekin, Kübra Özdemir, Hilal Yüksel, Aslı Atmaca, Gülendam Yılmaz, Simge Uzun, Mekselina Düğdü, Tude Alaca, Enu Emre Teber, Samet Talayman, Ergenekon Cemil Başdoğan, Burak Halit Günuğur, Yusuf Öztürk, Berkay Alkan ve Enes Vatansever rol alıyor.

EDT'de 2 Mart'ta prömiyer yapacak oyun, 3 gün sahnelenecek ve farklı illerde de seyirciyle buluşturulacak.

- "Türkiye'nin her yerinde de gösterime sunacağız"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, EDT'de düzenlenen basın toplantısında, EDT'nin hem Türkiye hem de Genel Müdürlük açısından çok özel bir bölge olduğunu söyledi.

EDT'nin yaklaşık 25 yıldır hizmet ettiğini hatırlatan Kurt, "EDT, sadece Erzurum'a değil çevresindeki illere ve neredeyse Türkiye'nin bütün illerini gezen önemli bir tiyatromuz." dedi.

Kurt, bu yıl 25. yıla özel hazırlık yaptıklarını ancak depremden dolayı oyunları bir süre ertelediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bugünden itibaren tüm Türkiye'de başlıyoruz. Erzurum'da ilk defa Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle bir oyunu oynuyoruz. Burada aynı zamanda 100 yıllık bir tarihi de anlatıyoruz. Bu Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla seçtiğimiz bir projeydi. Hem Milli Mücadele dönemindeki kahraman kadınlarımızı anlatıyoruz hem Kara Fatma, Şerife Bacı gibi adını bildiklerimiz var ama yüzlerce de adını bilmediğimiz kahramanlarımız var. Onu da bu oyunla aynı zamanda Erzurum'da sahnemizde paylaşmış olacağız. Bu oyunu Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde 100. yıl sebebiyle de gösterime sunacağız."

Mayısta Erzurum için özel bir tiyatro buluşması yapacaklarını anlatan Kurt, bunun Erzurum'da ilk defa olacağını ve kalıcı hale getirmek istediklerini kaydetti.

- "Türk kadınına örnek olmuş Nene Hatun'umuzu unutmadık"

EDT Müdürü Sezai Yılmaz ise repertuarlarını bir oyunla daha güçlendirmenin mutluluğun yaşadıklarını ifade etti.

Oyunda Milli Mücadele döneminde emek vermiş ve mücadele etmiş kadınları anlatacaklarını dile getiren Yılmaz, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu topraklarda, Erzurum'da yine bu oyunla seyircimizin karşısına çıkıp yine o Milli Mücadeleyi analarımızın gözünden seyirciye iletmenin mutluluğunu yaşayacağız. O dönemde yaşamış, tarihe iz bırakmış, kimini belki unuttuğumuz ama gün yüzüne çıkarmak için çalıştığımız kadınlarımız olacak. Şerife Bacımız, Makbule Efemiz, Safiye Hüseyin ile 93 Harbinde mücadele etmiş ve Milli Mücadele döneminde de Türk kadınına örnek olmuş Nene Hatun'umuzu unutmadık." diye konuştu.

Oyunun yazarı İlknur Bektaş da "Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" kitabını yazdığını hatırlattı.

Türkiye'nin kurtuluşunun 100. yılında Türk kadınlarının nitelikli olarak neler yaptıklarını çalışıp, araştırıp ortaya koyduğunu ve kitaptan sonra toplumla buluşmasını çok istediğini söyleyen Bektaş, "Devlet Tiyatroları bünyesinde ilk defa Erzurum'da sahnelenecek olan oyunumuzla Milli Mücadelenin yurdun dört bir yanındaki Türk kadınlarının elinden ne gelirse cepheye yardıma koştuklarını, cephede, arkasında neler yaptıklarını ve ne kadar ciddi kahramanlıklara imza attıklarını büyük bir vefayla, emekle ve sevgiyle cepheye koştuklarını aslında yurdun A'sından Z'sine her yaştan insanın tanımasını, bilmesini ve tanıtmasını çok istiyorum. 100. yıl da dilerim Türk izleyicisi kendi kahramanlarıyla tanışır." ifadelerini kullandı.

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