Erzurum'un Aziziye Belediyesi, Adıyaman ve Antakya'daki belediyelerle "kardeş belediye" oldu

ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Erzurum'un Aziziye Belediye Meclisi'nde, Adıyaman ve Hatay'ın Antakya belediyeleri ile "kardeş belediye" olma kararı alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan başkanlığındaki meclis toplantısının mart ayı ilk oturumunda, Adıyaman ve Hatay'ın Antakya belediyeleri ile "kardeş belediye" olma kararı alındı.

Karar, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Orhan, alınan kararın anlam ve önemi itibarıyla çok büyük olduğunu belirtti.

Belediye olarak depremin ardından iş makinelerinden arama kurtarma ekiplerine kadar Adıyaman'da görev aldıklarını, bir diğer yardım seferberliğini de Hatay için başlattıklarını ifade eden Orhan, "Ekiplerimiz Adıyaman ve Hatay’daki neredeyse tüm çalışmalara ortak oldu, felaket bölgesindeki yüreğimiz oldu. Bu süreçte deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek için birbirleriyle adeta yarış veren Aziziyeli komşularımız ve Erzurumlu tüm hemşehrilerimize, kaymakamlığımıza, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza, girişimcilerimiz ile iş insanlarımıza minnet ve şükran borçluyuz." dedi.

- Antakya'da prefabrik evlerden bir yerleşim merkezi kuracağız"

Afetin yaralarının sarılması sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı belediye meclisi üyelerine teşekkür eden Orhan, şunları kaydetti:

"Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kendi imal ettiğimiz prefabrik evlerden bir yerleşim merkezi kuracağız. Oradaki bazı çadır ve konteyner kentlerin sorumluluğunu da yine biz üstlendik. Temizlik hizmetlerinin sevk ve idaresini de Aziziye Belediyesi olarak bizler yürüteceğiz. Deprem bölgesine yönelik seferberliğimiz imkanlarımız ölçüsünde devam edecek. Bu bağlamda Antakya ve Adıyaman ile ilgili temaslarımızı ve ilişkilerimizi ilgili yasa kapsamında 'kardeş belediye' olarak devam ettireceğiz."

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