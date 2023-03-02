Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Iğdır'da 4, Kars ve Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

Erzurum'da, sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

- Ağrı

Ağrı'da soğuk hava yerini kara bıraktı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Eleşkirt ilçesinde ise etkili olan kar sonrası esnaflar iş yerinin önünü temizledi.

İlçede 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken karın düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Ardahan

Ardahan'da özellikle gece soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle Ova mevkisindeki sulak alanlarda buzlanma meydana geldi.

Yüksek noktalarda ise kar alıklarla devam ediyor.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Akarsuların kısmen buz tuttuğu ilçelerde, vatandaşlar buzlanan cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

- Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle cadde ve kaldırımlarda buz kütleleri oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda çalışma yaptı.

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