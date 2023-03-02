Depremzede çocuklara ailelerinin yanı başında eğitim imkanı

ERZURUM (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA/FARUK KÜÇÜK- Depremlerden etkilenen illerden tahliye edilip Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'ne yerleştirilen ailelerin çocuklarına aynı çatı altında oluşturulan sınıflarda, özel okul ortamında eğitim imkanı sunuluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan afetzede öğrenciler, Erzurum'da çeşitli okullarda eğitimlerine devam ediyor.

Depremzedelerin konakladığı kurumlardan Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde afetzede öğrenciler için özel okulları aratmayan sınıflar oluşturuldu.

Çocuklar, buradaki sınıflarda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenleriyle derslerine devam ediyor.

İçerisinde sosyal market, kantin, oturma salonları, şark köşesi ve çocuklar için özel oyun alanları bulunan enstitüde aileleriyle birlikte kalan öğrenciler, depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Enstitü Müdürü Fatih Aydın, AA muhabirine, depremlerin ardından, enstitüyü depremzedeler için hızlı bir şekilde hazır hale getirdiklerini söyledi.

- "Kurumumuzda eğitim ve seminerler verildiği için tecrübeliyiz"

Depremzedeler için Valilik ve AFAD koordinesinde çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere eğitim ve seminerler veriliyor. Bu konuda tecrübeliyiz. Bu nedenle ilk günden tedbirlerimizi aldık. 2011'de yaşanan Van depreminde 800 kişiyi 10 ay boyunca burada misafir ettik. Aynı tecrübeyle şu anki depremzedelere de ev sahipliği yapmaya başladık." dedi.

Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin ders verdiğini belirterek, anaokulu, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için dersler verdiklerini dile getirdi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin de taşımalı bir şekilde en yakındaki okullara taşındığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Burada ilkokuldaki 36 öğrencimize kurumumuzda dersler veriyoruz. Tabi bu sayı her geçen artıyor. Kapasitemiz 600 kişi olmasına rağmen 313 depremzede konaklıyor. Kapasitemiz dolduğunda bu sayı aynı oranda artacaktır. Burada eğitimlerin aksamaması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Çocuklarımızı ailelerinden koparmadan sabah, öğle, akşam yemekleri ve sosyal faaliyetleri ile gün içerisinde güzel bir şekilde vakit geçirerek bu süreci atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki depremzede yavrularımız biraz daha şanslılar. Her türlü imkanları var. Yattıkları odalar da dahil internetlerinden sıcak sularına kadar 24 saat hizmet sunulmaktadır."

- "Önemli olan onlara güven kazandırmak"

Sınıf öğretmeni Gizem Aydın ise depremzede öğrencilerin telafi etmeleri gereken bir haftalık eğitimlerinin olduğunu ifade etti.

Önlerinde uzun bir dönem olduğunu ve bu süreçte eksik dersleri telafi edeceklerini aktaran Aydın, "Çocuklarımızda hiçbir sorun yok, gayet iyiler. Burada önemli olan onlara güven kazandırmak. Sevgiyle konuşarak etkileşim içerisinde ailelerinden destek alarak bir süreç yürütüyoruz." diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen 4. sınıf öğrencisi Umut Yusuf Özbilgiç de görevlilerin kendileriyle çocukları gibi yakından ilgilendiğini söyleyerek, "Buradaki okul sayesinde derslerimizden geri kalmıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bizlere ev ortamını aratmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'tan ailesiyle gelen 4. sınıf öğrencisi Elif Naz Kaplan da hem eğitimlerini sürdürdüklerini hem de ailelerinden kopmadan yeni arkadaşlar edindiklerini söyledi.

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