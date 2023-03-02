Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'da çocuklar için yaptıkları gösterilerle afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tiyatro ekibi deprem bölgesindeki çocuklara yönelik moral gösterileri düzenliyor.

Kentte depremzedelerin birçok ihtiyacını karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatıyla da çocukları gönüllerince eğlendirdi.

İldeki çadır ve konteyner kentlerde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen şehir tiyatrosu oyuncularına, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve Gençlik Kolları Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Cemre Hareketi ekibi de destek verdi.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler'in de katılarak çocuklarla oyunlar oynadığı etkinliklere, büyükler de ilgi gösterdi.

Çocuklar için masal anlatılarının yanı sıra seyyar ekranda çizgi film ve çocuk filmleri gösterimi de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.