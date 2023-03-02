İş arayan depremzedeler Erzurum'da firma sahipleriyle buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, Erzurum'da ikamet eden depremzedelerin istihdamına yönelik çalışma yapıldı.

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen programda, kentte farklı sektörlerde faaliyet gösteren 30'un üzerinde firma ile iş arayan depremzedeler buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, programda yaptığı konuşmada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının deprem bölgesindeki çalışmalarının devam ettiğini ve belediye olarak Erzurum'a gelen depremzedelerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, depremzedelerin mağduriyetlerini bir nebze olsun giderme anlamında İŞKUR’la işbirliği içine girdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin 6 Şubat gecesi büyük bir felaketle sarsıldığını hatırlatan Özakalın, "Hepimiz, herhangi bir felaket olduğunda oraya uzak durmaya çalışan değil, tam aksine en kısa sürede felaket bölgesine ulaşmaya, oradaki insanların elini tutup yaralarını sarmaya, acılarını paylaşmaya can atan asil bir milletin fertleriyiz." ifadesini kullandı.

- "Eleman ihtiyacı olan firmalarımız depremzedelerle buluşuyor"

Özakalın, işletmelerde depremzedelerin istihdamına yönelik programların devam edeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu depremde de 7’den 70’e toplumun her ferdi depremden etkilenen insanlarımızın selameti adına, ihtiyaçlarını gidermek için her türlü imkanını kullanmaya özen gösterdi. Artık hep birlikte yaralarımızı sarma vakti. Devletimiz, milletimiz tek yürek olup bu felaketin izlerini mümkün olduğunca silmek adına elimizden geleni yapmaya çaba göstereceğiz. Bugünkü programımızda da vasıflı veya vasıfsız eleman ihtiyacı olan firmalarımız deprem mağduru vatandaşlarımızla buluşuyor. İnşallah hem firmalarımız hem de sizler bu görüşmelerden memnun ayrılırsınız."

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu da kente gelen deprem mağdurlarının kuruma iş talebinde bulunmaları üzerine, ETSO ve il genelindeki firmalarla işbirliği yaparak böyle bir program düzenlediklerini, iş arayan vatandaşlarla firmaların yapacakları görüşmelerden olumlu neticeler alınacağına ve karşılıklı fayda sağlanacağına inandıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 250 depremzede, firma sahipleri ile ikili görüşme yaptı.





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