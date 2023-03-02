Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

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ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Erzurumspor FK, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışan mavi-beyazlı ekip, ısınma ve taktik çalışmaları yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat idman yapan Erzurum temsilcisi, çift kale maçın ardından günü tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK, 8 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini ağırlayacak.









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