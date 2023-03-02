Ak Parti Erzurum İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifa eden Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanlığına getirilen İbrahim Küçükoğlu'na görevi devretti.

İbrahim Küçükoğlu, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini hatırlattı.



Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Küçükoğlu, "Partimizin il ve ilçe başkanlarımızın gönülleri açık olduğu gibi kapıları da açıktır, açık olmaya da devam edecektir." dedi.



Küçükoğlu, parti binasına çiçek göndereceklerin, çiçek yerine AFAD'a bağışta bulunmalarını istedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ülkenin zor bir arifede olduğunu, böyle bir dönemde seçime gittiklerini anımsattı.

Deprem bölgesinde üs kurduklarını anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Bir nöbet değişimi oluyor. Bir önceki dönemde hizmet yapan arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alan il başkanımıza ve yönetiminde görev alacak il yöneticilerine başarılar ve hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum olarak gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyeleri olarak büyük bir sınav verdik. Devletimiz, hükümetimiz ve bütün kurumlar deprem bölgesinde üs kurdu. Biz de onlardan geri kalmamak ve üzerimize ne düşüyorsa o gündür bugündür hizmetlere devam ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle bir gün göstermesin."

Mehmet Emin Öz de Küçükoğlu'na başarı diledi.



Parti binasında düzenlenen törene, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



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