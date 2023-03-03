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Erzurum'da firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA

Erzurum'da firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlülerine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında 6 yıl ila 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onurhan P, İbrahim A, Ahmet G ve Hasan A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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