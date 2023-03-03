Erzurum'da depremzede çocuklara polislerden moral etkinliği

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte misafir edilen ailelerin çocukları için moral etkinliği düzenlendi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen aileler, kentteki resmi ve özel kuruluşların misafirhaneleri ile yurtlarında konaklamaya devam ediyor.

İldeki depremzede çocuklar, polislerce bir oyun evine götürüldü. Burada oyunlar oynayıp eğlenceli zaman geçiren çocuklara pasta ikram edildi.

Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de miniklere hediye dağıttı.

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