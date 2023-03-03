Atatürk Üniversitesi 1001 Hatim'in belgeselini yaptı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İnsani Değerler Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yaklaşık 500 yıldır Erzurum’da sürdürülen 1001 Hatim geleneğinin belgeseli hazırlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şehrin her türlü musibet ve afetlerden korunması amacıyla İslam alimi Pir Ali Baba tarafından başlatılan gelenek, yılın son iki haftası ile bir sonraki yılın ilk iki haftası içerisinde okunan hatimlerle tamamlanıyor.

Toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında gerçekleştirilen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Ülhak Çimen’in üstlendiği belgeselin çekimleri, Erzurum il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Rüstem Can ile İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Fikrullah Çakmak'ın röportajlarıyla desteklenen belgeselin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, doğal afetlerin, bireyin ve toplumun değer yargılarını ortaya çıkararak onlara sarılmayı sağlayan bir yönünün olduğunu belirtti.

Bu anlamda toplumsal bir değeri ifade eden Kur’an'ın, bireyin kişiliğine ve kimliğine olumlu yönde katkı sağladığını ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu sayede insanlar her türlü şartta ayakta kalmaya çabalar, içinde gizli olan cevherin ve yeteneklerin ortaya çıkmasına gayret eder. 1001 Hatim’in de doğal afetlerin yaşandığı dönemde Pir Ali Baba tarafından hem Kur'an sevgisini aşılama hem de Kur'an'ın koruyucu özelliğini ortaya koymak amacıyla başlatıldığı bilinmektedir. İletişim Fakültemiz ile İnsani Değerler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz iş birliğiyle ortaya çıkan bu eser, böylesine önemli bir geleneği kayda düşmek açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle belgeselin yapımında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kadim geleneğin günümüze kadar ulaşmasına katkı sunan herkesi rahmetle ve minnetle anıyorum."

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