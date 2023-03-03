EYT'liler Erzurum ve Ardahan'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu

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ERZURUM (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Erzurum ve Ardahan'daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, SGK'ya başvuru yapmaya başladı.

Erzurum ve Ardahan'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sıraya girerek evrakını görevlilere teslim ediyor.

Erzurumlu Uğur Taşdemir, SGK'ya emeklilik için dilekçe vermeye geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Taşdemir, "Asrın felaketi yaşanmasına rağmen EYT çözüldü. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Uzun zamandır bu işin çözülmesini bekliyorduk." diye konuştu.

Mücahit Yıldırım emeklilik gününü doldurduğunu ifade ederek, "EYT çözüldüğü için çok mutluyuz." dedi.

Ardahanlı Gökhan Aktaş da emekli olmak için bugünü beklediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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