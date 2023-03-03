Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 165,60 liradan satıldı.





ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş KG 160,00 170,00 165,60 HMS Göğermiş peynir KG 125,00 125,00 125,00 HTS Lor peynir KG 44,50 44,50 44,50 HTS Kuru fasulye KG 97,50 97,50 97,50 HTS

























HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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