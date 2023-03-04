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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğukların etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağdı

AA

Soğukların etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağdı

ERZURUM (AA) - Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu'nun yüksek noktalarına kar yağdı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Erzurum'da sıfır, Ardahan'da 1, Iğdır'da 3, Erzincan'da ise 4 derece ölçüldü.

Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Kentte gece ve sabah etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.

Kar yağışıyla yüksek kesimleri beyaza bürünen Ardahan'da ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkili olan kar, güzergahtaki kara yollarında ulaşımı aksattı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

İlçe sakinleri buzlanan cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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