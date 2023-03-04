Erzurum'da STK'lerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) koordinesinde, depremzedeler için toplanan 25 ton un, tırlarla Hatay'a gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum'da Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor.
ESTP bünyesindeki 13 yardım kuruluşunun yanı sıra çeşitli dernekler tarafından toplanan çok sayıda gıda ve insani yardım malzemesi depremden etkilenen illere gönderiliyor.
Son olarak 25 ton un toplayan ESTP, bunları ihtiyaç üzere tırlarla Hatay'a gönderdi.
Kentte STK'lerin depremden etkilenen illerin ihtiyacına göre yardım seferberliği devam edecek.