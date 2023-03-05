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ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Biatlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek yarışlara katılan 104 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Ayrıca şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Biatlon Takımı'ndan 9 sporcu da ter döküyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Biatlon Branş Sorumlusu Mehdi Tekçe, AA muhabirine, yarışmaya 13 ilden 104 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın iki gün süreceğini vurgulayan Tekçe, yarışmalarda mücadele eden sporculara başarı dileyerek, "Buradaki yarışmalarda en iyi sporcularımızı seçeceğiz. Şampiyonada dereceye giren sporcularımız, milli takıma seçilip ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda temsil edecek." ifadelerini kullandı.

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