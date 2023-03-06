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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı

AA

Erzurum'da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı

ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan ve Erzurum'da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve dün başlayan yarışlara katılan 104 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Biatlon Takımı'ndan 9 sporcu da ter döktü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle son gün yarışları Kayaklı Koşu Pisti'nde gerçekleştirilirken, sporcular silah atışı yapmadı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, yarışmaya 13 ilden 104 sporcunun katıldığını söyledi.

Dün başlayan yarışların bugün de kıyasıya mücadelelerle devam ettiğini belirten Oto, "Dünkü yarışlarımız başarıyla tamamlandı. Ancak bugün ekstra bir durum oldu. Yağmurun çok yağması ve etkili olan rüzgardan dolayı yarışları Kayaklı Koşu Pisti'ne aldık. Sadece silah atışı olmadı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

İlk gün biatlon yarışları:

- 20 yaş üstü kadınlar

1- Mine Kılıç

2- Berna Yılmaz

3- Emına Sıdaruk

- 20 yaş üstü erkekler

1- Zana Öztunç

2- Abdurahim Duman

3- Halil İbrahim Yılmaz

- 20 yaş altı kadınlar

1- Ebru Tuncer

2- Betül Demir

3- Neslişah Sarıaltun

- 20 yaş altı erkekler

1- Berkan Metehan Türkeş

2- Barış Oduncu

3- İslam Demir

- 18 yaş altı kadınlar

1- Senanur Karaman

2- Şilan Yılmaz

3- Zülal Türk

- 18 yaş altı erkekler

1- Davut İmir

2- Veysel Vurğun

3- Abdullah Koç

- 15 yaş altı kızlar

1- Rabia Neval Tekin

2- Havvanur Eskihan

3- Medine Karaman

- 15 yaş altı erkekler

1- Arda Ertaş

2- Mehmet Sefa Ertaş

3- Abdulsamet Abatay

- 14 yaş altı kızlar

1- Pınar Karaman

2- Zeynep Karaman

3- Nursema Can Şenyiğit

- 14 yaş altı erkekler

1- Muhammet Hamza Dincer

2- Ömer Asaf Durmuş

3- Ahmet Boran Demirci


İkinci gün sprint yarışları:

- 20 yaş üstü kadınlar

1- Mine Kılıç

2- Berna Yılmaz

3- Emına Sıdaruk

- 20 yaş üstü erkekler

1- Zana Öztunç

2- Abdurahim Duman

3- Eyüp Arslan

- 20 yaş altı kızlar

1- Ebru Tuncer

2- Betül Demir

3- Neslişah Sarıaltun

- 20 yaş altı erkekler

1- Berkan Metehan Türkeş

2- Barış Oduncu

3- İslam Demir

- 18 yaş altı kızlar

1- Şilan Yılmaz

2- Senanur Karaman

3- Nurefşan Çinar

- 18 yaş altı erkekler

1- Abdullah Koç

2- Abdullah Oğlağo

3- Davut İmir

- 15 yaş altı kızlar

1- Havvanur Eskihan

2- Rabia Neval Tekin

3- Esma Eylül Gökarca

- 15 yaş altı erkekler

1- Arda Ertaş

2- Mehmet Sefa Ertaş

3- Bulut Meral

- 14 yaş altı kızlar

1- Pınar Karaman

2- Zeynep Karaman

3- Nursema Şenyiğit

- 14 yaş altı erkekler

1- Ahmet Boran Demirci

2- Ömer Asaf Durmuş

3- Muhammet Hamza Dincer​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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