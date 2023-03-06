Atatürk Üniversitesi depremlerden etkilenen Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor

Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren imkanlarını seferber eden Atatürk Üniversitesi, bir yandan bölgeye sürekli yardım malzemeleri gönderirken, diğer yandan da uzmanlarını sahada çalışmaları için görevlendiriyor.

Adıyaman'a giden ve aralarında psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanı, tıp ve diş hekimleri ile gönüllü öğrencilerin yer aldığı 50 kişilik ekip, afetzedelerle buluşup çeşitli çalışmalar yaparak geri döndü.

Sağlık taraması yapan diş ve tıp hekimleri, ihtiyaç duyan vatandaşları muayene ederken, çeşitli hastalıklar için de tespit ve tedavi uygulamasını gerçekleştirdi.

Yaşananları anlaşılabilir kılmak ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelen psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanları ise çeşitli programlar uyguladı. Oyunlar oynayarak eğitici faaliyetlerde bulunan ekip, meydana gelen depremin etkilerinden az da olsa uzaklaşmaları ve normalleşme sürecine adapte olmaları için çocuklara yönelik yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdi.

- Adıyaman Üniversitesi ile işbirliği süreçleri değerlendirildi

Bölgedeki toplumsal katkı faaliyetlerinin yanında bilimsel çalışmalarını da sürdüren Atatürk Üniversitesi heyeti, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kardeş kurum olarak kendisiyle eşleştirilen Adıyaman Üniversitesi yönetimiyle de bir araya gelerek sürece dair fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Atatürk Üniversitesi tarafından geliştirilen akademik çalışmalara yönelik sistemlerin, Adıyaman Üniversitesine transferiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılan çalışmalar karşılıklı olarak değerlendirildi ve alınacak önlemler belirlendi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığında yapılan toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ile ilgili birim yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.