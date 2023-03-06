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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Ticaret Borsası

AA

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg128,87128,87128,87HTS
Civil peynirKg9010091,50HTS
TereyağıKg150165162,71HTS
PatatesKg4,6054,83HTS
Kuru soğanKg4,6554,83HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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