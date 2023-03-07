Erzurum'da ramazan öncesi 5 bin aileye alışveriş kartı dağıtıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi 5 bin aileye hediye alışveriş kartı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan ayı öncesi hediye kartı verildi.

İhtiyaç sahipleri, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen marketlerden ramazan ayı öncesi gıda alışverişi yapabilecek.

Ayrıca ihtiyaç sahibi 1850 aileye günlük 8 bin 500, aylık 255 bin ekmek dağıtan belediye, Hayır Çarşısı'nda da gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ile ev eşyası yardımı yapıyor.

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