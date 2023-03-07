Erzurumlu karikatürist depremleri ve yardım seferberliğini eserleriyle anlatıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurumlu Vedat Refayeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri ve devam eden yardım seferberliğini karikatürlerle aktarıyor.



Bölgedeki gelişmeler ile güncel olayları karikatürize ederek mizah dergisinde çalışan ayrıca yerel gazetede yazarlık yapan Refayeli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğini, afetin olduğu günden bu yana çizimlerle anlatıyor.

Çalışmalarında, kış şartlarında depremzedelerin yaşadıklarına yer veren, düşündürücü ve dikkati çekici çizimlerle konuları karikatürize eden Refayeli, bazı çizimleriyle de duygulandırıyor.

Çizimlerinde, depreme dayanıksız binaları kağıttan eve benzeten, kamu kurumları ile vatandaşın deprem bölgelerinde yardım seferberliğini vurgulayan Refayeli, "Bina yapanlar harcın içine insanlık, vicdan ve ahlak gibi malzeme de koymalı." temalı karikatürüyle de dikkati çekiyor.

Refayeli'nin "Cemreler düşüyor ama bir yandan da kalbim üşüyor." temalı çizimleriyle deprem bölgesindeki gelişmeleri karikatürle anlatıyor.

Karikatürist Vedat Refayeli, AA muhabirine, depremlerde halkın tek yürek ve tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni eden Refayeli, "Amacım, deprem izini biraz olsun silmeye gayret etmek, halkımızın birlik ve beraberlik duygusunu afişe etmek, çizgi ve esprilerimle o ortamdan uzaklaştırmayı sağlamaktı." dedi.

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