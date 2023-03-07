Fırtınanın devirdiği kapı girişindeki market dolabının altında kalmaktan "kıl payı" kurtuldular

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da ik kadının, fırtınanın devirdiği bir markete ait içecek dolabının altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Palandöken ilçesinde yaşayan iki kadın, dün Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Haznedar Caddesi'ndeki Fırat Kırkçeşme'ye ait markete geldi.

Bu sırada etkili olan fırtına nedeniyle marketin giriş kapısının yanında bulunan içi içecek dolu buzdolabı, içeri girmek isteyen kadınların hemen yanına düştü.

İki kadının dolap altında kalmaktan "kıl payı" kurtuluşu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



İş yeri sahibi Kırkçeşme, AA muhabirine, hafta sonu yaklaşık 2 metre uzunluğundaki meşrubat dolabını havaların ısınmasından dolayı dışarıya koyduklarını söyledi.

Kentte AFAD'ın dün şiddetli fırtına uyarısı yaptığını ifade eden Kırkçeşme, "Fırtınadan dolayı dışarıya aldığımız içecek dolabını yere düşmemesi için sağlamlaştırmıştık. Öğle vakti şiddetli fırtınanın da etkisiyle içecek dolabı yere düştüğü sırada 2 müşterimiz markete geliyordu, müşterilerimiz kazadan kıl payı kurtuldu." dedi.

Kırkçeşme, yere düşmesi sonucu hasar alan dolabı market çalışanı ve çevredekilerin yardımıyla kaldırdıklarını söyledi. Dolabın içindeki bazı içeceklerin de zayi olduğunu belirten Kırkçeşme, benzer olayların yaşanmaması için içecek dolabını zemine sabitlediklerini ifade etti.

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