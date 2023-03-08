Erzurum'dan depremin vurduğu Hataylı besicilere 212 küçükbaş hayvan desteği

ERZURUM (AA) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayvanları telef olan besicilere Erzurum'dan 212 küçükbaş hayvan gönderildi.

Depremlerin ardından Erzurum'da, Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği desteğinde depremlerde hayvanları telef olan üreticilere dağıtılmak üzere 212 küçükbaş hayvan toplandı.

Küçükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar koordinesinde Erzurum'dan tıra yüklenerek Hatay'a gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA muhabirine, ülke olarak çok büyük bir afet yaşandığını belirterek, bu yüzden meydana gelen sıkıntıları en aza indirmek, bölgedeki insanlara katkı sunmak amacıyla mücadele ettiklerini söyledi.



Akar, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği veya tarım sektöründe emek veren insanlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak, ileriki süreçte onların aynı sektörde istihdamlarını sağlamak için çalışıyoruz. Bugün Erzurum genelinde yetiştiricilerimizin katkısıyla topladığımız küçükbaş hayvanların üçüncü seferini Hatay'a yolcu ediyoruz. Önceden 428 küçükbaş hayvanı göndermiştik. Bugün de 212 küçükbaş hayvanı yükleyerek Hatay'da mağdur olan çiftçilerimize dağıtmak üzere gönderiyoruz. Bölgeye gönderilecek küçükbaş hayvan sayısını bine çıkartacağız."

- "Üreticilerimizle diyalog halinde yapıyoruz"

Afet sürecini suistimal eden insanların da olabileceğine dikkati çeken Akar, "Biz bunları valiliğimiz öncülüğünde koordineli bir şekilde topluyoruz ve üreticilerimizle diyalog halinde yapıyoruz. Bunu dışındaki herhangi bire organizasyona itibar edilmemesi önem arz ediyor. Bu sürece katkı sunan üreticilerimiz, ilçe kaymakamlarımız ve tüm kamu görevlilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpunar da deprem bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" ve "başsağlığı" dileğinde bulundu.

Herkesin afetzedeler için seferber olduğunu vurgulayan Akpunar, "Bölgedeki insanların yaralarını sarmak adına ülke olarak hepimize görevler düşüyor. Biz de Erzurum olarak ilk günden itibaren bölgeye yardımda bulunmak için seferber olduk. Oradaki insanlarımızın telef olan hayvanlarını da temin etmek için böyle bir seferberlik başlattık." dedi.

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