Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbaharda soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 4 ve Erzurum'da 3 derece ölçüldü.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu. Kura Nehri ve Alabalık Deresi çevresinde donma meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini yeniden gösterdi. Dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplanırken, araç camları da buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde ise dereler kısmen dondu, karla kaplı Hançerli düzünde akbabalar görüntülendi.

Yeşilbaş ördekler de buzları çözülen derede yiyecek aradı.

İlçeyi çevreleyen Allahuekber ve Ağbaba dağları karla kaplandı.





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