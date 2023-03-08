Erzurum'da polis ekipleri depremzede kadınları sinemaya götürdü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polis ekipleri "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kentte konaklayan depremzede kadınları sinemaya götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen depremzede kadınlar için program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla sinemaya götürülen kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Adıyamanlı Ülkü Yılmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla polis ekiplerinin kendilerini sinemaya getirdiklerini söyledi.

Polis memurlarına güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Bizi düşündüler, acılarımıza ortak oldular. Bu özel günde bizi sinemaya getirdiler. Polislerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatyalı Berna Koçyiğit ise ülke olarak büyük bir badireden geçtiklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra daha güzel olur. İnşallah bu günleri atlatırız. Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun. Polislerin, böyle güzel bir şey düşünmüşler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Sinema etkinliğinin ardından kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

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