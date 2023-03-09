Erzurum'da 69 firari hükümlü yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da haklarında keşinleşmiş hapis cezası bulunan 69 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, son bir ay içerisinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, haklarında yakalama emri bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler cezaevine gönderildi.