Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 162,01 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş KG 94,10 199 162,01 EBKS Sosis KG 165 165 165 EBKS Sucuk KG 190 190 190 EBKS

















EBKS: Et Balık Kurumu Satışı

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