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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesiyle eşleşen Adıyaman Üniversitesinin öğrencileri eğitime başladı

AA

Atatürk Üniversitesiyle eşleşen Adıyaman Üniversitesinin öğrencileri eğitime başladı

ERZURUM (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'daki üniversite öğrencileri, eğitimlerini Atatürk Üniversitesinde uzaktan veya yüz yüze almaya başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eğitim öğretimin aksamaması için Adıyaman Üniversitesini, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi ile eşleştirdi.

İki üniversite yetkililerince gerçekleştirilen toplantıda, Atatürk Üniversitesi tarafından geliştirilen akademik çalışmalara yönelik sistemlerin, Adıyaman Üniversitesine transferiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılan çalışmaların karşılıklı olarak değerlendirildiği görüşmelerde, depremlerden etkilenen kentteki üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için alınacak önlemler belirlendi.

Bu kapsamda öğrencilerin eğitim gördükleri mevcut programları ile Atatürk Üniversitesindeki programlar eşleştirildi.

- Programlara göre yüz yüze veya uzaktan eğitim

Ders kayıtlarını yaptıran 11 bin civarındaki Adıyaman Üniversitesi öğrencisi, programlarına göre uzaktan veya yüz yüze eğitimlerine Atatürk Üniversitesinde katılabilme fırsatı buluyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, AA muhabirine, depremlerin ardından ülke genelinde eğitim öğretim süreçlerinin ciddi anlamda aksadığına işaret etti.

Bu sürecin daha rahat atlatılabilmesi için Adıyaman Üniversitesinin YÖK tarafından kardeş kurum olarak kendileriyle eşleştirildiğini hatırlatan Sözbilir, şöyle konuştu:

"Aslında bu eşleştirmenin iki temel alanı var. Birincisi akademik ve eğitimle ilişkili süreçler anlamında iş birliği, ikinci olarak da idari süreçler anlamında Adıyaman Üniversitesinin ihtiyaç duyabileceği idari işlerle ilişkili desteği içeriyor. Tabi bu destek personel desteği de olabilir. Ama iş ve işlevlerin idari süreçlerin yürütülmesiyle ilişkili destekleri de içerebilir. Yapılan bu eşleştirmenin ardından Adıyaman Üniversitesini oluşturduğumuz bir heyetle hemen ziyaret ettik. Adıyaman Üniversitesi rektörü ve onun heyetiyle bir görüşme yaptık. Kendilerinin bize ilettiği en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi 2022-2023 bahar yarıyılı ile ilişkili eğitim süreçlerini kendilerinin mevcut üniversite yerleşkesinde sürdürmelerinin çok zor olacağını dolayısıyla öncelikli olarak uzaktan eğitim desteği sunarak bahar yarıyılı eğitimin Atatürk Üniversitesi tarafından desteklenmesi taleplerinde bulundular."

Sözbilir, bunun üzerine üniversitenin mevcut programlarının listesi ile oradaki öğrenci sayılarıyla ilgili bilgileri alıp kendi üniversitelerindeki programlarla eşleştirdiklerini belirterek, yarıyıl eğitimini hemen başlattıklarını dile getirdi.

- Öğrencilerin konaklamasına yönelik de çalışma yürütüldü

YÖK tarafından belirlenen ve yüz yüze eğitim gerektiren programların ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanındaki klinik uygulamaları ve öğretmenlikle ilişkili öğretmenlik uygulamaları olduğunu söyleyen Sözbilir, bölgeden gelecek öğrencilerin konaklamasını sağlamaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını anlattı.

Üniversite olarak iki haftadır eğitimleri uzaktan öğretim yoluyla başlattıklarını kaydeden Sözbilir, "Adıyaman Üniversitesinin üniversitemizde eğitim alan 10 bin 750 öğrencisi var. Bunlara ilaveten bir de mezun öğrencilere yönelik sürdürülen bir pedagojik formasyon programı vardı. Bir de o kapsamda olan 400'e yakın öğrenci var. Toplamda 11 bin civarında Adıyaman Üniversitesine ait ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri şu an Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitimlerini almaya başladılar." diye konuştu.

Sözbilir, öğrencilerin bulundukları şehirlerdeki üniversitelerde de yüz yüze eğitim alabileceklerini anımsatarak, "Bu öğrencilerin hepsi örgün eğitim öğrencileri. Onun dışında yüz yüze eğitim kapsamında özellikle sağlıkla ilişkili alanlarda tıp, diş hekimliği, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve eğitimle ilişkili programlarda 300 civarında öğrenci buraya gelmiş durumda. Bu sayının önümüzdeki hafta itibarıyla bir miktar daha artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Adıyaman Üniversitesinin yeniden yapılanması için destekler sunuluyor

Adıyaman Üniversitesine psikososyal destek anlamında her hafta bir ekip gönderdiklerini ifade eden Sözbilir, şunları kaydetti:

"Özellikle deprem sonrasında Adıyaman Üniversitesinin yeniden yapılandırılmasıyla ilişkili bir çalışma planı da oluşturuluyor. Ama şu an ilk aşamada acil olan eğitim öğretim süreçleri olduğu için biz ağırlıklı olarak onunla ilgili çalışmalar yaptık. Ama yakın bir zamanda tekrar idari süreçlerle ilişkili hem üniversitenin yeniden yapılandırılması ve hızlı bir şekilde kendi ayakları üzerinde durarak eğitimine devam edebilmesi hem de Adıyaman Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinin yürütmüş olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım Dönüşüm Projesi kapsamında edindiği tecrübelerin oraya aktarılmasıyla ilişkili bir çalışma planı da var. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde yürürlüğe girecek bir faaliyet alanı. Ama şu an ağrılıkla olarak eğitimle ilerliyoruz."

Sözbilir, kentteki altyapıyla ilgili çalışmaların tamamlandıktan sonra diğer teknik veya idari süreçlerle ilişkili konularda da tekrar devreye gireceklerini anlatarak, özellikle bilişim altyapısıyla ilişkili oluşan ihtiyaçların giderilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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