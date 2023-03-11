Erzurum'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli besicilik merkezlerinden Erzurum'da, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına önlem olarak tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı kentte, büyükbaş hayvanları aşılamak için çalışma yürüttü.



Kırsaldaki mahallelere ve besi çiftliklerine giden ekipler, ahırlarda dezenfekte çalışmasının ardından şap aşısı yaptı.

Kentte, yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan bulunuyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.