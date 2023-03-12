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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Erzurum'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu:

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 601 bin güvenlik personelinin görev alacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Erzurum'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu:

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 601 bin güvenlik personelinin görev alacağını söyledi.

Ersoy, Valilik toplantı salonundaki "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantının vatandaşların özgür iradelerinin sandığa yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi, risk değerlendirmeleri çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirlerini planlamak üzere düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesinde bulunması dolayısıyla toplantıya katılamadığını ifade eden Ersoy, "Hep birlikte takip ettiğimiz ve gözlemlediğimiz süreçlerden, gelişmelerden, açıklamalardan anlıyoruz ki 14 Mayıs'taki seçim aziz milletimiz ve uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor." dedi.

Geçmiş seçim tecrübelerinden istifade ederek her zamankinden daha fazla dikkat ve özenle sorumluluklarını yerine getirmek durumunda olduklarını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz net bir şekilde ortadadır. Seçim, halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı ve sonuçları Bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımız dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe ve aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenlemiş bulunuyoruz. Dijital ortamdaki güvenliği de test etmek maksadıyla özellikle sosyal medyadaki terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesinin ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır."

- "Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır"

Dikkat etmeleri gereken en önemli hususun güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemek olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bundan dolayı bizim temel sorumluluğumuz birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Kampanya döneminde basına açık ya da kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü göz kullanacağız yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimleri mutlaka oluşturacağız." diye konuştu.

Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, afiş ve seçim materyali dağıtmasına izin verilmeyeceğine işaret eden Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Seçim sürecinde Bakanlığın kolluk birimlerinin bütün izinleri zorunlu haller haricinde kaldırılacaktır. Halihazırda 326 bin 387 emniyet personelimiz, 196 bin 197 jandarmamız, 7 bin üzerinde sahil güvenliğimiz, 58 bin 658 güvenlik korucumuz ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucumuzla beraber toplam 601 bin personelimiz, seçim günü görev başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 73 helikopter, 61 İHA ve İKU, 6 bin 708 zırhlı muharebe aracı ve 754 TOMA, 8 uçak, 244 bot, gemi de gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde görev başında olacaktır. Haber merkezlerimiz, emniyet ve jandarma istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreçte yerlerini alacaktır."

- "Kazanan her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz olacaktır"

Bakan Yardımcısı Ersoy, oy kullanılacak yerlerdeki personele hizmet içi eğitim verileceğini belirterek, seçim günü üzerinde silah bulunanların seçim sandığının olduğu binalara, üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem, vs. bulunanların da sandık mahalline girmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Seçim güvenliğinin Türk demokrasisinin en başarılı bulunduğu konulardan olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Gerek vatandaşlarımız gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahiptir. Diğer ülkelerde seçim sonrası günlerce tartışmalar sürerken ülkemizde pazar seçim, pazartesi herkes rutin olarak işine ve gündelik hayatına devam eder. Geçmiş seçimlerde Bakanlık olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse idari birimlerimizle hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar Bakanlığımız, özgür ifade ortamını ve seçim güvenliğini temin etme noktasında ülkenin her noktasında başarılı olmuştur. İnşallah bu başarıyı 14 Mayıs'ta tekrarlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Bütün arkadaşlarımız huzur ve kardeşlik içerisinde sandığa gidecekler, ifadelerini sandığa yansıtacaklar ve bir bayram havası içerisinde gelecek olan seçim dönemi sonrasında kazanan her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz olacaktır."

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Erzurum Vali Vekili Murat Öztürk ile Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli ve Van'ın valileri, yardımcıları, emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları katıldı.

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