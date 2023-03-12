ERZURUM (AA) - Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum Vali Vekili Murat Öztürk, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sekmen, 12 Mart'ın Erzurum'un, Birinci Dünya Savaşı'nda uğradığı işgalden kurtuluşunun günü olduğunu söyledi.

Ordu ve millet anlayışı ile düşmana karşı hareket edildiğini ifade eden Sekmen, "12 Mart, Nene Hatun'un evladı Erzurum halkının ordu-millet şiarıyla direnişini zirveye taşıdığı, bağımsızlık ateşiyle zulme son vererek şahlandığı gündür. Türk varlığını yok etme senaryolarının sahneye konulduğu Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'un vatanperver insanları çok zor günler geçirdi. Öyle ki manilere, destanlara, türkülere konu olan bu süreç Erzurum'un kara günleri diye adlandırıldı. Rus işgali esnasında gizlice yapılan katliamlar Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal aldı ve Ermeniler, Müslümanları katletti." diye konuştu.

Sekmen, birçok Ermeni çetesinin bölgede katliam yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Rus ordusu ile bu kadim şehre gelen Ermeni çeteleri, yüzyıllarca bağrımızda yaşayan içerideki çetelerin de desteğini alarak Erzurum ve çevresinde Müslüman soykırımı gerçekleştirdi. Sadece 1918 yılı başlarında Erzurum ve çevresinde yaklaşık 50 bin sivil ahali katliama uğradı. Kahraman Türk ordusu Kazım Karabekir Paşa'nın komutasında Ermeni işgaline son vererek yeniden ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesine kavuşturdu. Bu nedenle 12 Mart, Türk'ün zafer günü, Anadolu'nun İslam beldelerinin işgal ve zulümlerden kurtuluşunun müjdecisidir."

Konuşmaların ardından İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ilçe belediye başkanları ve gaziler, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti, edilen duanın ardından şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

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