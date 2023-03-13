AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu basın mensuplarıyla buluştu

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığında basın mensuplarıyla buluşan Küçükoğlu, görev teslimini aldıktan sonra 13 gün geçtiğini ve hızlı bir şekilde teşkilatlanma noktasında adım attıklarını söyledi.

Genel merkezin verdiği yetki belgesi sonucunda yönetim kurulunu oluşturduklarını ifade eden Küçükoğlu, şöyle konuştu:



"Bunu dün gece itibarıyla tamamladık ve listeyi gönderdik. Genel merkezimiz bu listedeki çalışmalarını yapacak ve uygun gördüğü takdirde onaylayacak. Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz inanıyoruz ki inşallah bu seçimi de başarıyla tamamlayacağız ve zaferle taçlandıracağız. Adaylık başvuruları bugün başlamış ve 16 Mart saat 21.00'e kadar devam edecektir. Başvurular genel merkezimize ve il başkanlığımıza yapılacaktır. Başvuruda gerekli belgeler hazırlandıktan sonra burada asıl olan başvuru aidatı olayıdır. Bu Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu önemli bir husustur. Bu seçimde aday adaylarımızdan başvuru bedeli alınmayacaktır. Bu bedel depremzede vatandaşlarımız için kullanılmak üzere afetzedelere gönderilecektir."

Küçükoğlu, aday adaylığı başvurusu için bağış miktarlarının erkekler için 20 bin ve üzeri, kadın ve 18-30 yaş arası gençler için 10 bin ile üzeri, engelliler için de 5 bin lira olduğunu kaydetti.

Göreve geldiğinde çiçek gönderilmesi yerine AFAD'a bağış çağrısı yaptığını hatırlatan Küçükoğlu, "Bana iletilen dekont 30 bin liraya yaklaştı. Tabi ki ona rağmen çiçek gönderenler oldu ama 30 bin liraya yakın da bir bağış gönderildi. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti. Çiçekçi arkadaşlar biraz kızmış olabilir ama onların da bu hassasiyetini biliyorum. Önemli olan yardım kampanyasının değerinin yüksek olması." diye konuştu.

Küçükoğlu, seçim çalışmalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bizim 20 ilçemiz var. Teşkilat olarak 20 ilçe, 16 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, kadın ve gençlik kolları ile büyük bir aileyiz. Ben yapı itibarıyla eğer buraya oturduysam arkada da gözümün olması ve gönlü kırık olan teşkilat mensubuna ulaşmam lazım. Yönetimde bunların değerlendirmesini yaptık. 50 asil, 25 yedek yönetim kurulu belirledik. Yedek üyeleri de böyle evlerinde oturmaları için yazmadık, sadece yasal süre gereği öyle bir yönetim yaptık. Her ilçenin temsili noktasında birilerinin olmasını amaçladık. Yönetimi oluştururken kucaklayıcı, önceden görev yapmış, istirahata çekilmiş, dışarıda görev bekleyen arkadaşlar ve mevcut yönetimde olanları değerlendirdik."

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