Erzurum'un Palandöken Belediyesi Hatay'da depremzedelere hizmetini sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - Palandöken Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara destek olmak için hizmete devam ediyor.

Afet bölgesinde imar ve altyapı birimleriyle depremzedelere hizmet veren belediye, Palandöken Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleriyle çocuklara psikososyal katkı veriyor.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın talimatıyla Hatay'a gönderilen mobil araçla, açık alanda çocuklara çizgi film keyfi yaşatılıyor.

Sunar ile oyunlar oynayan çocuklar, belediyenin açtığı aşevinde de sıcak yemek yeme fırsatı buluyor.

Belediye Başkanı Sunar, mobil aracın çocuklar için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Çocuklara 'Bir gülüşünüz dünyaya bedel' dedik ve mobil aracımızı bölgeye gönderdik. Çocuklar bu araçta çizgi film izleyip karaoke yaparak moral buluyor. İlgi yoğun, biz çocuklarımızı depremin olumsuz etkisinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Antakya'da Palandöken Konteyner Kenti kuruyoruz"

Belediyenin deprem bölgesinde yaptığı hizmetleri anlatan Sunar, şunları kaydetti:

"Enkaz kaldırma, temizlik, sıcak yemek ikramı ve gıda desteğine kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Bölgeye ilk günlerde arama kurtarma ekibi gönderdik. Bugüne kadar 65 tır insani yardım malzemesi ulaştırdık. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından mobil tuvalet ve banyo gönderdik. Bütün bu çalışmalarımız, bölgedeki görevli personelimizle devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını dindirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Antakya'da 'Palandöken' adını taşıyan konteyner kent kuruyoruz. Atölyemizde imal ettiğimiz konteynerler ailelerimize sıcak yuva olacak."

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