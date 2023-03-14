Aziziye Belediyesince Antakya'da kurulan konteyner kent ay sonunda tamamlanacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımına devam edilen konteyner kent, ay sonuna kadar afetzedelere teslim edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesinde belediyenin kuracağı konteyner kentte çalışmalar son hızla devam ediyor. Kurulacak 100 konteynerin içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve oturma alanı bulunuyor.

Alınan kararla "kardeş belediye" ilan edilen Antakya Belediyesi ile birçok alanda işbirliği içerisinde olan Aziziye Belediyesi, Hatay'daki bazı çadır kentlerde bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor.

Antakya'da devam eden çalışmaları inceleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Ilıca-Dadaşkent Yerleşkesi" adı verilen konteyner kentin kurulumunda ve çadır kentlerde görev alan belediye ekipleriyle bir araya geldi.

Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde oluşturulan yol haritası doğrultusunda depremin hemen ardından bölgeye koştuklarını söyledi.

Yaraların sarılması için sıra dışı bir çaba gösterildiğini aktaran Orhan, "Belediye olarak depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz Hatay’ın dört bir yanında görev başında. Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla deprem bölgesinde. Biz de bu doğrultuda üstlendiğimiz sorumlulukları seve seve yerine getirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman ile Hatay'a arama kurtarma ekipleri ve iş makineleri gönderdiklerini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da depremzede ailelerimize hizmet veren mobil mutfak kurduk, on binlerce vatandaşımıza üç öğün yemek ikramında bulunduk. İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD ve Kızılayımızın koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da ise konteynerden oluşacak bir yerleşke kurmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor ve içerisinde depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarına binaen her ayrıntıyı düşündüğümüz konteyner yuvalarımızı ay sonuna doğru tamamlamış olacağız."

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