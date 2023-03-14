Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 97, Uludağ'da 65, Davraz'da 63, Ergan'da 58, Nemrut'ta 55, Palandöken 2'de 46, Erciyes'te 38, Sarıkamış'ta 37, Akdağ'da 35, Ilgaz'da 31, Hakkari ve Yıldızdağı'nda 30, Hazarbaba ve Denizli'de 25, Murat Dağı'nda 24, Zigana'da 22 ve Ovacık'da 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|14.03.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|0
|4
|Kartalkaya
|PB
|-6
|4
|Uludağ
|PB
|-3
|8
|Davraz
|PB
|-2
|6
|Nemrut
|Y
|0
|6
|Ergan
|KKY
|0
|5
|Palandöken 2
|KKY
|0
|5
|Erciyes
|KY
|-2
|3
|Sarıkamış
|ÇB
|0
|8
|Ilgaz
|PB
|-5
|4
(KKY: Karla karışık yağmur, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)